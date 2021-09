Mensa a Pomezia | il Comune incontra i Dirigenti scolastici

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 settembre 2021)– L’Assessora Miriam Delvecchio hato idei plessi die Torvaianica. Oggetto della riunione, il servizio di refezione scolastica, il cui avvio è previsto per il prossimo 4 ottobre per le scuole Trilussa e Via della Tecnica. Negli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi e De Andrè lapartirà il 4 ottobre nelle scuole dell’infanzia e l’11 nelle scuole secondarie di primo grado. Partenza il 4 ottobre per la scuola dell’infanzia e il plesso di via Cincinnato (secondaria di primo grado) dell’IC Orazio; quanto al plesso Margherita Hack seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale. “Questa mattina abbiamo fatto il punto sulla situazione – commenta l’Assessora Delvecchio – Anche quest’anno siamo chiamati ad affrontare una serie di criticità ...