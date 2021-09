LIVE Sinner-Gerasimov, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: orario e canale tv. Inizio anticipato per il forfait di Ivashka contro Monfils (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:04 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Comunichiamo un importante aggiornamento: il match tra Jannik Sinner e Egor Gerasimov si giocherà DIRETTAmente alle ore 17:00 in quanto il bielorusso Ilya Ivashka ha dato forfait senza disputare il match precedente con il francese Gael Monfils, che sarebbe stato quello precedentemente previsto nell’orario citato. L’organizzazione ha dunque deciso per l’anticipo di Sinner-Gerasimov. L’unica causa che potrebbe ora far ritardare il confronto risiede nell’allungarsi dell’appena iniziato derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic. Sinner-Gerasimov, ottavi ATP 250 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:04 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Comunichiamo un importante aggiornamento: il match tra Jannike Egorsi giocheràmente alle ore 17:00 in quanto il bielorusso Ilyaha datosenza disputare il match precedente con il francese Gael, che sarebbe stato quello precedentemente previsto nell’citato. L’organizzazione ha dunque deciso per l’anticipo di. L’unica causa che potrebbe ora far ritardare il confronto risiede nell’allungarsi dell’appena iniziato derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic., ottavi ATP 250 ...

