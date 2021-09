Lavoro | Inail | nei primi 8 mesi del 2021 aumentano le denunce di infortunio +8 | 5%

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Neiottodelledisulpresentate all’sono state 349.449, l’8,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 mentre quelle con esito mortale sono state 772, 51 in meno rispetto alle 823 registrate neiottodel 2020 (-6,2%). Lo rende noto l’Istituto che invita però alla cautela nel confronto tra iottodel 2020 e delche “è da ritenersi ancora poco significativo a causa della pandemia che nel 2020 ha provocato, soprattutto per gli infortuni mortali, una manifesta tardività nella denuncia, anomala ma rilevantissima, generalizzata in tutti ima amplificata soprattutto a marzo ...

Nei primi otto mesi del 2021 le denunce di infortunio sulpresentate all'sono state 349.449, l'8,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 mentre quelle con esito mortale sono state 772, 51 in meno rispetto alle 823 registrate nei primi ......e collaborazione all'interno dell'azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza", è la ricetta individuata da Draghi per le prime norme da mettere in campo.: ...I numeri dell’Inail Secondo quanto appreso, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate nel mese di agosto all’Inail sono ammontate a 772, 51 in meno rispetto alle 823 emerse nei ...Nonostante tutto i contagi mortali da Covid non sono stati ancora conteggiati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.