Inghilterra, i convocati di Southgate per qualificazioni Mondiali: c’è Tomori (Di giovedì 30 settembre 2021) Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha diramato la lista dei calciatori convocati per le sfide con Andorra e Ungheria, valide per le qualificazioni ai Mondiali. C’è il milanista Fikayo Tomori, che grazie alle ottime prestazioni in Serie A potrebbe conquistare la seconda presenza nella nazionale maggiore dopo l’esordio nel novembre 2019 contro il Kosovo. Tornano in lista anche Ramsdale, Foden e Watkins. Out Alexander-Arnold e Maguire. I convocati: Portieri: Johnstone (West Brom), Pickford (Everton), Ramsdale (Arsenal).Difensori: Coady (Wolves), James (Chelsea), Mings (Aston Villa), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Tomori (Milan), Trippier (Atletico Madrid), Walker (Manchester City).Centrocampisti: Foden (Manchester City), ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Il ct dell’Garethha diramato la lista dei calciatoriper le sfide con Andorra e Ungheria, valide per leai. C’è il milanista Fikayo, che grazie alle ottime prestazioni in Serie A potrebbe conquistare la seconda presenza nella nazionale maggiore dopo l’esordio nel novembre 2019 contro il Kosovo. Tornano in lista anche Ramsdale, Foden e Watkins. Out Alexander-Arnold e Maguire. I: Portieri: Johnstone (West Brom), Pickford (Everton), Ramsdale (Arsenal).Difensori: Coady (Wolves), James (Chelsea), Mings (Aston Villa), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City),(Milan), Trippier (Atletico Madrid), Walker (Manchester City).Centrocampisti: Foden (Manchester City), ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Convocati Inghilterra: torna Tomori - sportli26181512 : Convocati Inghilterra: torna Tomori: Ecco i convocati dell'Inghilterra per gli impegni di ottobre...… - mcuheartx : ma rafa che pubblica la lista dei convocati dell’inghilterra per congratularsi con fik? rafa più tifoso di tutti no… - sportli26181512 : Inghilterra, Tomori convocato per le sfide contro Andorra e Ungheria: C'è anche il rossonero Fikayo Tomori nella li… - cardylove2000mh : Quella dell'Inghilterra che non guarda fuori dai confini è una leggenda, Sancho, Trippier, Bellingham sono stati co… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra convocati Convocati Inghilterra: torna Tomori Commenta per primo Ecco i convocati dell' Inghilterra per gli impegni di ottobre con Andorra e Ungheria: dopo quasi due anni torna nell'elenco di Gareth Southgate il difensore del Milan Fikayo Tomori , unica presenza il 17 ...

Spagna, Luis Enrique sfida l'Italia: 'Sempre più vicina a perdere' Troveremo un'Italia al top : sono riusciti a battere, e meritatamente, l'Inghilterra in finale agli Europei e hanno allungato la loro striscia di imbattibilità. Ma come dice ...annunciato i 23 convocati.

Inghilterra, i convocati di Southgate per le qualificazioni: Tomori riconquista il posto TUTTO mercato WEB Magic moment per Tomori: torna in Nazionale dopo due anni Il difensore del Milan è stato convocato dall'Inghilterra per le gare di ottobre. Finora per lui solo una presenza in Nazionale due anni fa.

Tomori finalmente in Nazionale: l’Inghilterra convoca il difensore del Milan Fikayo Tomori torna nella Nazionale inglese: Southgate l'ha finalmente convocato dopo un inizio di stagione impressionante ...

Commenta per primo Ecco idell'per gli impegni di ottobre con Andorra e Ungheria: dopo quasi due anni torna nell'elenco di Gareth Southgate il difensore del Milan Fikayo Tomori , unica presenza il 17 ...Troveremo un'Italia al top : sono riusciti a battere, e meritatamente, l'in finale agli Europei e hanno allungato la loro striscia di imbattibilità. Ma come dice ...annunciato i 23Il difensore del Milan è stato convocato dall'Inghilterra per le gare di ottobre. Finora per lui solo una presenza in Nazionale due anni fa.Fikayo Tomori torna nella Nazionale inglese: Southgate l'ha finalmente convocato dopo un inizio di stagione impressionante ...