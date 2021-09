Google e intelligenza artificiale: 'stanno creando Dio' avvisa un ex dirigente (Di giovedì 30 settembre 2021) Attraverso un'intervista, un ex dirigente di Google ha affermato che l'intelligenza artificiale potrebbe diventare una "grave minaccia per l'umanità". Mo Gawdat che è stato ex Chief Business Officer per Google, ha mosso un avvertimento in una nuova intervista con The Times. Nell'articolo si legge che Gawdat crede che l'intelligenza artificiale generale, il tipo di IA senziente vista in diversi film sci-fi sia inevitabile e che una volta che sarà qui, l'umanità potrebbe trovarsi a dover affrontare un'apocalisse provocata da macchine simili a divinità. Nell'intervista Gawdat afferma di aver avuto questa illuminazione mentre lavorava all'intelligenza artificiale di Google X, in particolare durante la costruzione di bracci ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Attraverso un'intervista, un exdiha affermato che l'potrebbe diventare una "grave minaccia per l'umanità". Mo Gawdat che è stato ex Chief Business Officer per, ha mosso un avvertimento in una nuova intervista con The Times. Nell'articolo si legge che Gawdat crede che l'generale, il tipo di IA senziente vista in diversi film sci-fi sia inevitabile e che una volta che sarà qui, l'umanità potrebbe trovarsi a dover affrontare un'apocalisse provocata da macchine simili a divinità. Nell'intervista Gawdat afferma di aver avuto questa illuminazione mentre lavorava all'diX, in particolare durante la costruzione di bracci ...

