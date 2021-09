Generali: tramite Geb avvia partnership strategica con Bupa (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) – Generali employee benefits (Geb) e Bupa Global annunciano una partnership strategica volta a offrire le migliori soluzioni di copertura assicurativa sanitaria privata internazionale e employee benefits ai clienti corporate nuovi ed esistenti. “Questo accordo si basa sulla partnership esistente tra Geb e Bupa nel Regno Unito, e rafforza l’impegno di Geb nel fornire soluzioni fortemente orientate al cliente”. La partnership risponde alla strategia a lungo termine di Bupa Global, “volta a favorire la crescita e consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato Ipmi (International private medical insurance, ndr), ampliando la propria clientela a livello globale”, si sottolinea in una nota. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) –employee benefits (Geb) eGlobal annunciano unavolta a offrire le migliori soluzioni di copertura assicurativa sanitaria privata internazionale e employee benefits ai clienti corporate nuovi ed esistenti. “Questo accordo si basa sullaesistente tra Geb enel Regno Unito, e rafforza l’impegno di Geb nel fornire soluzioni fortemente orientate al cliente”. Larisponde alla strategia a lungo termine diGlobal, “volta a favorire la crescita e consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato Ipmi (International private medical insurance, ndr), ampliando la propria clientela a livello globale”, si sottolinea in una nota. L'articolo proviene da ...

