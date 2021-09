Febe a X - Factor

(Di giovedì 30 settembre 2021) Giovanissa. E' di Livorno e ha solo 19 anni: "Un anno duro per me, per tutti ma io da tempo non esco più di casa perché da quando avevo 16 anni soffro di attacchi di panico" La sincera ...

1 - - > LIVORNO - Giovanissa. E' di Livorno e ha solo 19 anni: "Un anno duro per me, per tutti ma io da tempo non esco più di casa perché da quando avevo 16 anni soffro di attacchi di panico" La ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche X, la seconda puntata., Michela, Miriam: quando la musica dà coraggio Da Guidonia ...Sono ripartite le audizioni di X-Factor 2021, chi è Febe: vero nome, carriera e curiosità, cosa sapere sulla giovane cantante.Dagli attacchi di panico alla rinascita grazie alla musica: scopriamo cosa c'è da sapere su Febe, la giovanissima cantante di X Factor 2021.