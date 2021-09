Enzo De Angelis | alias Vincenzo Aperi | un neo melodico coi fiocchi

(Di giovedì 30 settembre 2021) VincSpero è nato il 22 dicembre a Catania, dove vive tuttora. Canta da sempre, perché la musica per lui è tutto: lui è nato per cantare. Sin da piccolo ascolta e adora la musica neo melodica. Il suo sogno più grande sarebbe cantare con Nino D’Angelo o Gigi D’Alessio, che ammira in modo smisurato. La sua amata nonnina gli ha fatto un regalo davvero inaspettato all’età di 17 anni : una tastiera! E così, piano piano ha iniziato a comporre… A 20 anni è uscito il suo primo album : “Muoio D’Amore”, un grande successo. Nel 2011 ci fu il suo primo concerto live in piazza Palestro, una piazza importante di Catania . Non potrà mai dimenticare la folla che lo applaudiva entusiasta, un’emozione unica. Nel 2018 nasce un brano intitolato “Pazzo di te”, che molti fans chiamano “Loco Loco” . Questa canzone è diventata un vero tormentone. Attualmente sta lavorando a nuovi brani ...

