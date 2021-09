Comunali | a Torino la destra parte favorita | ma al ballottaggio sarà una bella battaglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) I torinesi che sono rientrati dalle vacanze estive hanno trovato la loro città tappezzata di manifesti e faccioni elettorali. Prima in pochi si erano accorti che stavano incombendo le elezioni per il sindaco di. Forse neanche i candidati. E’ stata una corsa elettorale in cui la pandemia da Covid ha cambiato tempistiche e metodologie e messo in definitiva crisi la vecchia e vecchissima politica che però ora tenta colpi di coda. La crisi sanitaria ha reso necessario un approccio digitale alla comunicazione dadei potenziali candidati per mantenere un dialogo con i cittadini. Moltissimi si sono trovati impreparati e hanno dovuto improvvisare approcci che spesso si sono rivelati fantozziani. Molti di loro erano terrorizzati dall’ipotesi che si votasse senza una campagna elettorale in presenza ma solo online. Per questo hanno cercato di ...