Come ottenere un risarcimento per i danni provocati dalla grandine (Di giovedì 30 settembre 2021) 'Il clima sta cambiando' . Quante volte abbiamo sentito dire questa cosa? Già, ma cosa stiamo facendo perché ciò non accada? Un interrogativo che sempre più persone nel mondo si pongono, anche se alla ...

Come ottenere un risarcimento per i danni provocati dalla grandine Danni da grandine: il risarcimento E come ottenere l'eventuale riarcimento. La risposta più essenziale è: sottoscrivendo una garanzia assicurativa contro il rischio grandinate. Va detto però che al ...

Quello che avrei voluto sapere su come ottenere aiuto “La cosa più importante è ottenere aiuto. Molte persone non vogliono intromettersi o non sanno cosa fare. Si può pensare che non vogliano aiutare perché non si sono offerti, quando la verità è che muo ...

