Ballando con le stelle | Al Bano ha “ceduto”

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Solo Milly Carlucci poteva convincermi a ballare in televisione”. In un’intervista a Oggi, Alha confessato il perché della sua scelta di partecipare come ballerino alla prossima edizione dicon ledopo aver già preso parte, sempre con la sua amica Milly, al Cantante Mascherato… “Col ballo c’entro poco, purtroppo. Quando vedo quelli che ballano bene mi scatta una sottile invidia, positiva sia chiaro”. Al settimanale Oggi Alracconta la sua scelt di partecipare alla prossima edizione dicon lein onda su Rai 1 dal prossimo 16 ottobre. Come ha fatto Milly Carlucci a convincerla? Semplice. “Mostrandomi un video del grande Giorgio Albertazzi a”. Per Alè un momento magico anche nella vita privata. ...