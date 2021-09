Atletica, Di Mulo: “Jacobs resta in seconda frazione, fa la differenza” (Di giovedì 30 settembre 2021) Le immagini dell’incredibile oro della staffetta 4×100 italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono stampate nella mente degli italiani e la speranza è che il quartetto possa regalarci altre soddisfazioni. Marcell Jacobs, campione olimpico anche nei 100m, aveva espresso la volontà di cambiare frazione ma non sembra esserci all’orizzonte alcun cambiamento. ”La seconda frazione fa la differenza per l’oro visto che si percorrono più metri. Per questa ragione ha più senso sfruttare l’atleta più forte” ha spiegato Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità della Nazionale italiana, a Tuttosport. “Tra l’altro Jacobs si trova bene a gestire due cambi. Marcell è bravo e sveglio nel passaggio del testimone” ha aggiunto Di Mulo, che guarda già alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Le immagini dell’incredibile oro della staffetta 4×100 italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono stampate nella mente degli italiani e la speranza è che il quartetto possa regalarci altre soddisfazioni. Marcell, campione olimpico anche nei 100m, aveva espresso la volontà di cambiarema non sembra esserci all’orizzonte alcun cambiamento. ”Lafa laper l’oro visto che si percorrono più metri. Per questa ragione ha più senso sfruttare l’atleta più forte” ha spiegato Filippo Di, responsabile del settore velocità della Nazionale italiana, a Tuttosport. “Tra l’altrosi trova bene a gestire due cambi. Marcell è bravo e sveglio nel passaggio del testimone” ha aggiunto Di, che guarda già alla ...

