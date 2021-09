Titoli Stato: forte rialzo rendimenti in aste Btp a 5 e 10 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - forte rialzo dei rendimenti nelle aste odierne di Btp a 5 e 10 anni. Nell'asta di Titoli in scadenza ad agosto 2026 sono stati collovati Btp per 2 miliardi a fronte di una domanda di 3,67 miliardi (rapporto di copertura 1,84) e un rendimento che torna positivo allo 0,11%, in aumento di 12 punti rispetto alla precedente asta del 31 agosto. Ancora più forte il balzo registrato nell'asta di Btp a 10 anni per 2,5 miliardi che, con una richiesta di 4,33 miliardi, ha visto il rendimento salire allo 0,86%, +20 punti sul precedente collocamento. Il Tesoro oggi ha anche collocato Ccteu in scadenza ad aprile 2026 per 1,75 miliardi: la domanda è stata pari a 2,76 miliardi con un rendimento lordo a -0,21%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. - (Adnkronos) -deinelleodierne di Btp a 5 e 10. Nell'asta diin scadenza ad agosto 2026 sono stati collovati Btp per 2 miliardi a fronte di una domanda di 3,67 miliardi (rapporto di copertura 1,84) e un rendimento che torna positivo allo 0,11%, in aumento di 12 punti rispetto alla precedente asta del 31 agosto. Ancora piùil balzo registrato nell'asta di Btp a 10per 2,5 miliardi che, con una richiesta di 4,33 miliardi, ha visto il rendimento salire allo 0,86%, +20 punti sul precedente collocamento. Il Tesoro oggi ha anche collocato Ccteu in scadenza ad aprile 2026 per 1,75 miliardi: la domanda è stata pari a 2,76 miliardi con un rendimento lordo a -0,21%.

