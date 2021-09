Spalletti: “Non farò a meno di Koulibaly e Insigne. Il dio del calcio punisce i presuntuosi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport per presentare la partita con lo Spartak Mosca. Per noi questa è una competizione importante che ci dà esperienza e che migliora il nostro calcio. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto, conosco la potenza dello Spartak Mosca nel continente russo. Ha tifosi da tutte le parti. Il dio del calcio punisce sempre chi va in campo con presunzione, quindi servirà rispetto. Andremo in campo per vincere e sappiamo che sarà difficilissimo, contro una squadra attrezzata che vuole rifarsi dopo il ko all’esordio. Cambierò tre o quattro giocatori rispetto alle ultime partite. Noi però potremmo cambiarli anche tutti, visto che abbiamo una rosa a disposizione di tutto rispetto. Se non l’avessimo sarebbe dura giocare questa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport per presentare la partita con lo Spartak Mosca. Per noi questa è una competizione importante che ci dà esperienza e che migliora il nostro. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto, conosco la potenza dello Spartak Mosca nel continente russo. Ha tifosi da tutte le parti. Il dio delsempre chi va in campo con presunzione, quindi servirà rispetto. Andremo in campo per vincere e sappiamo che sarà difficilissimo, contro una squadra attrezzata che vuole rifarsi dopo il ko all’esordio. Cambierò tre o quattro giocatori rispetto alle ultime partite. Noi però potremmo cambiarli anche tutti, visto che abbiamo una rosa a disposizione di tutto rispetto. Se non l’avessimo sarebbe dura giocare questa ...

