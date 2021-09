Monopoli-Picerno, Serie C: le statistiche e le probabili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Monopoli-Picerno in campo al “Veneziani” questa sera dalle 18.00, per la 6a giornata del campionato di Serie C girone C. I padroni di casa vogliono tornare a vincere, contro una formazione in un buono stato di forma. Così le probabili formazioni del match. statistiche e curiosità di Monopoli-Picerno I gabbiani del Monopoli dopo le prime tre vittorie stagionali (Catania, Turris, ACR Messina), hanno rallentato il loro passo, prima pareggiando in casa contro l’Avellino e nello scorso weekend, perdendo in trasferta il derby contro la Virtu s Francavilla per 3-1 (doppietta di maiorino e gol di Enyan per i padroni di casa, Starita per i biancoverdi). Al momento la formazione di Colombo, vanta in classifica 10 punti (3 vittorie, 1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)in campo al “Veneziani” questa sera dalle 18.00, per la 6a giornata del campionato diC girone C. I padroni di casa vogliono tornare a vincere, contro una formazione in un buono stato di forma. Così ledel match.e curiosità diI gabbiani deldopo le prime tre vittorie stagionali (Catania, Turris, ACR Messina), hanno rallentato il loro passo, prima pareggiando in casa contro l’Avellino e nello scorso weekend, perdendo in trasferta il derby contro la Virtu s Francavilla per 3-1 (doppietta di maiorino e gol di Enyan per i padroni di casa, Starita per i biancoverdi). Al momento la formazione di Colombo, vanta in classifica 10 punti (3 vittorie, 1 ...

Advertising

CalcioWebPuglia : Picerno, Palo: 'Voglio l'entusiasmo delle ultime due vittorie. Non mi fido del Monopoli' - tifosipalermoit : com'è possibile che il Palermo ha una classifica peggiore di Paganese, Picerno, Francavilla, Turris o Monopoli? è f… - Biagio130590 : Le dichiarazioni e i convocati del tecnico del Picerno Palo per la trasferta di Monopoli. - IamCalcioPotenz : Le dichiarazioni e i convocati di Palo per Monopoli-Picerno - 2ndfcbaribrit : RT @barinelpallone: Arbitri Serie C: Messina-Bari ad Angelucci di Foligno, Monopoli-Picerno a Giordano di Novara. I precedenti… https://t.… -