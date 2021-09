Milan-Atletico Madrid, Pioli ironico con Cakir: “Complimenti” e pacca sulla spalla (VIDEO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finale di partita infuocato a San Siro. Nel match tra Milan e Atletico Madrid, valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022, Stefano Pioli e tutta la squadra rossonera non hanno digerito le decisioni dell’arbitro turco Cakir, il quale, al 30? ha espulso Kessie per doppia ammonizione oltre ad aver concesso un calcio di rigore al 94? per un fallo di mano di Kalulu. Al triplice fischio si è acceso un capannello proprio intorno all’arbitro con Stefano Pioli infuriato che è andato a urlargli diverse cose in faccia e poi lo stesso allenatore rossonero, dopo aver allontanato i propri giocatori, ha dato una pacca sulla spalla ironica all’arbitro urlandogli “Complimenti” un paio di volte. Adesso bisognerà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finale di partita infuocato a San Siro. Nel match tra, valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022, Stefanoe tutta la squadra rossonera non hanno digerito le decisioni dell’arbitro turco, il quale, al 30? ha espulso Kessie per doppia ammonizione oltre ad aver concesso un calcio di rigore al 94? per un fallo di mano di Kalulu. Al triplice fischio si è acceso un capannello proprio intorno all’arbitro con Stefanoinfuriato che è andato a urlargli diverse cose in faccia e poi lo stesso allenatore rossonero, dopo aver allontanato i propri giocatori, ha dato unaironica all’arbitro urlandogli “” un paio di volte. Adesso bisognerà ...

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - PietroMazzara : #Cakir pessimo. Direzione da “protagonista”. Interventi dei giocatori dell’Atletico misurati in maniera meno severa… - EPanesi : RT @LucaManinetti: Giusto un paio di opinioni su #Milan Atletico Madrid: ???Bennacer il migliore in campo ???Leao è sulla strada giusta per d… - la_rossonera : ??? #Singer: «Avevo invitato anche gli arbitri, ma non li vedo» #LMR #News #LaMilanoRossonera ??? @RibaltaRossoner -