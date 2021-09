Mattarella “Monte Sole e Marzabotto luoghi di memoria e sacrari di pace”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “furono teatro settantasette anni fa di un eccidio di civili spietato e feroce compiuto dalle SS nel nostro Paese. Si raggiunse in quei giorni, tra il 29 settembre e il 5 ottobre del ’44, pur nel contesto della ritirata delle truppe tedesche, il culmine di una strategia di annientamento che non risparmiò bambini e anziani, giungendo a sterminare persone del tutto incapaci di difendersi e fedeli riuniti all’interno della loro chiesa. L’orrore di quella ‘marcia della mortè e il sangue innocente versato divennero simbolo della furia distruttrice della guerra, della volontà di potenza, del mito della nazione eletta. Un simbolo che la resistenza popolare e il desiderio die libertà hanno saputo capovolgere nell’avvio di un percorso di costruzione democratica e civile, fondato ...

10.54 Colle: Marzabotto oggi sacrario di pace "Marzabotto eSole furono teatro 77 anni fa di un eccidio di civili spietato e feroce compiuto dalle SS", ricorda il Presidentenell' anniversario di quella "marcia della morte", durante la ...Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 77° anniversario della strage di Marzabotto. "Marzabotto eSole - ricorda il Capo dello Stato - furono ...AGI - "Oggi Monte Sole e Marzabotto, insieme ai vicini Comuni di Monzano e Grizzana Morandi, sono luoghi di memoria e sacrari di pace, non soltanto per la Repubblica italiana ma per l’intera Europa. S ...ROMA (ITALPRESS) – “Marzabotto e Monte Sole furono teatro settantasette anni fa di un eccidio di civili spietato e feroce compiuto dalle SS nel nostro Paese. Si raggiunse in quei giorni, tra il 29 set ...