Luca Morisi | parla l’escort presente al festino dell’ex guru della Lega | “La droga me l’ha data lui”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Continuano le indagini su, fino a pochi giorni fa vate di Matteo Salvini e creatore“Bestia”, macchina del consenso del leader. Lo spin doctor è al momento indagato per cessione di sostanza stupefacente, reato che i suoi avvocati rigettano. A far partire gli accertamenti il fermo di due escort di 20 anni, che avrebbero partecipato a unproprio a casa diil 14 agosto. Uno dei due ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, accusando l’ex capocomunicazionedi avergli ceduto lae chiarendo che sarebbe stato lui a chiamare i Carabinieri.20enne: “4mila euro per ...

meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - repubblica : Caso Morisi, Salvini contro l'informazione: 'Schifezza mediatica, chi ridara' la dignita' a Luca?' - a_padellaro : Quando Morisi saprà riprendere il controllo della sua vita sarebbe importante conoscere una sua riflessione sul pot… - FioritaOfficina : RT @fattoquotidiano: La figura di quello che predica in un modo e viene sorpreso a fare l’opposto – diciamo così, la sindrome del vescovo b… - Paolo_Bargiggia : Ma i p.r. dei politici vanno tutti con gli uomini? O sbagliano le cronache? ?? 'Esclusivo / Luca Morisi, parla il ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Morisi

è pronto a spiegare cosa è avvenuto a casa sua nella residenza di Belfiore tra il 13 e il 14 agosto. È pronto a fornire una spiegazione sul perché ci fossero due grammi di cocaina in casa ...'Quella notte mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro l'ho avuta da lui'. Sul sito di Repubblica spunta la testimonianza di uno dei presunti partecipanti al festino in casa di, lo scorso agosto, l'ex social manager della Lega, finito indagato per una presunta cessione di sostanze stupefacenti. Il quotidiano online rilancia il racconto del ventenne romeno nel ...procede "nei confronti di Luca Morisi" e del ragazzo romeno ai sensi "dell'articolo 73 comma 4" del testo unico sugli stupefacenti (Dpr 1990/309), vale a dire per detenzione e cessione di sostanze ...In relazione al caso Morisi, è intervenuto uno dei ragazzi rumeni che hanno trascorso una notte a base di “sesso e droga” con l’ex spin doctor della Lega.