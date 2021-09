Lione vs Brondby | pronostico e possibili formazioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilcercherà di conquistare la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo A quando giovedì 30 settembre ospiterà i danesi delin Europa League. Le due squadre si incontrano per la prima volta dal 1997-98, quando Les Gones si assicurò una vittoria complessiva per 7-3 nel primo turno della Coppa UEFA. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha conquistato tutti e tre i punti nella prima partita del girone quando ha battuto i campioni della Premiership scozzese Rangers 2-0 a Ibrox all’inizio di questo mese. Karl Toko Ekambi ha sbloccato il risultato al 23? con un brillante tiro da fuori area, prima che James Tavernier mettesse la palla ...

Vediamo tutti i risultati di ieri: Rangers (Scozia) -(Francia): 0 - 2(Danimarca) - Sparta Praga (Repubblica Ceca): 0 - 0 PSV (Olanda) - Real Sociedad (Spagna): 2 - 2 Monaco (Francia) -...che va in testa al girone A in solitaria a 3 punti;e Sparta Praga hanno infatti pareggiato e si trovano entrambe a un punto in classifica. A zero proprio i Rangers di Gerrard , ...Sports Mole anticipa lo scontro di Europa League di giovedì tra Sparta Prague e Rangers, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. I campioni scozzesi della Premiership Rangers ..."Il Lione ha tutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de L'Equipe nell'edizione odierna. Stupenda prestazione.