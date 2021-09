La difesa di Morisi insiste: quello della droga è un fatto privato (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Nell'inchiesta condotta dalla procura di Verone nei confronti di Luca Morisi, l'ex social media manager della Lega, "allo stato non risulta coinvolto alcun 'quarto uomo'". Lo rende noto l'avvocato Fabio Pinelli secondo il quale "dagli atti nella legittima disponibilità della difesa risulta sottoposta a indagine solo una ulteriore persona oltre a Morisi". L'auspicio del penalista è che "tutto possa essere trattato per quello che è: un fatto che attiene alla vita privata dell'interessato". Morisi è pronto a chiarire tutto con i magistrati della procura di Verona, aggiunge Pinelli che, in una nota, "conferma di aver già manifestato all'autorità giudiziaria la piena disponibilità del suo assistito a chiarire tutti gli aspetti ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Nell'inchiesta condotta dalla procura di Verone nei confronti di Luca, l'ex social media managerLega, "allo stato non risulta coinvolto alcun 'quarto uomo'". Lo rende noto l'avvocato Fabio Pinelli secondo il quale "dagli atti nella legittima disponibilitàrisulta sottoposta a indagine solo una ulteriore persona oltre a". L'auspicio del penalista è che "tutto possa essere trattato perche è: unche attiene alla vita privata dell'interessato".è pronto a chiarire tutto con i magistratiprocura di Verona, aggiunge Pinelli che, in una nota, "conferma di aver già manifestato all'autorità giudiziaria la piena disponibilità del suo assistito a chiarire tutti gli aspetti ...

