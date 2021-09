I Soliti Ignoti, Angelo Russo/Catarella fa insorgere il web: “Un errore dopo l’altro”. Poi mette tutti a tacere così (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’ospite-detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 28 settembre è stato Angelo Russo, noto ai più per il ruolo di Agatino Catarella nella fortunata serie Rai Il Commissario Montalbano. L’attore siciliano, in gioco anche lui per devolvere il montepremi a Terres des Hommes (la Fondazione internazionale per i diritti dei minori), ha esordito con una serie di scelte che hanno fatto insorgere il web. In particolare, ad accendere la discussione tra gli appassionati del game condotto da Amadeus, sono stati i due errori iniziali. Russo non ha indovinato le prime due identità e non ha chiesto neanche l’indizio. “Per il terzo puoi chiederlo..”, è infatti intervenuto il conduttore. Pioggia di commenti su Twitter: “Ma com’è possibile sbagliare subito? Chiedi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’ospite-detective della puntata de Iandata in onda ieri 28 settembre è stato, noto ai più per il ruolo di Agatinonella fortunata serie Rai Il Commissario Montalbano. L’attore siciliano, in gioco anche lui per devolvere il montepremi a Terres des Hommes (la Fondazione internazionale per i diritti dei minori), ha esordito con una serie di scelte che hanno fattoil web. In particolare, ad accendere la discussione tra gli appassionati del game condotto da Amadeus, sono stati i due errori iniziali.non ha indovinato le prime due identità e non ha chiesto neanche l’indizio. “Per il terzo puoi chiederlo..”, è infatti intervenuto il conduttore. Pioggia di commenti su Twitter: “Ma com’è possibile sbagliare subito? Chiedi ...

