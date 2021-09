Europa League, oggi si gioca la 2a giornata della fase a gironi. Il programma completo (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo due serate di Champions League, oggi tocca all’Europa League con Napoli e Lazio impegnate. Ecco il programma completo dei match: GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 18.45 Lione-Brondby Sparta Praga-Rangers Real Sociedad-Monaco Sturm Graz-PSV Legia Varsavia-Leicester City Napoli-Spartak Mosca Fenerbahce-Olympiacos Anversa-Eintracht Francoforte GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 21.00 Lazio-Lokomotiv Mosca Marsiglia-Galatasaray Ludogorets-Stella Rossa Braga-Midtjylland Celtic-Bayer Leverkusen Ferencvaros-Betis Genk-Dinamo Zagabria West Ham- Rapid Vienna Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo due serate di Championstocca all’con Napoli e Lazio impegnate. Ecco ildei match: GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 18.45 Lione-Brondby Sparta Praga-Rangers Real Sociedad-Monaco Sturm Graz-PSV Legia Varsavia-Leicester City Napoli-Spartak Mosca Fenerbahce-Olympiacos Anversa-Eintracht Francoforte GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 21.00 Lazio-Lokomotiv Mosca Marsiglia-Galatasaray Ludogorets-Stella Rossa Braga-Midtjylland Celtic-Bayer Leverkusen Ferencvaros-Betis Genk-Dinamo Zagabria West Ham- Rapid Vienna Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

