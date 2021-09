Checco Zalone ed Helen Mirren | il siparietto tutto da ridere al Bifest 2021 VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è intervenuto aled ha scherzato con, vincitrice del premio "Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence".sono stati i protagonisti di un momento molto divertente del, immortalato in uncondiviso nelle ultime ore sul web. "Sono contentissimo di averti dato l'opportunità di lavorare con me", ha detto il comico italiano all'attrice con cui ha girato ilclip del brano La vacinada. Nella serata di ieri, martedì 28 settembre, sul palco delsono salite alcune importanti personalità del cinema italiano ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

Helen Mirren esono stati i protagonisti di un momento molto divertente del Bifest 2021, immortalato in un video condiviso nelle ultime ore sul web. " Sono contentissimo di averti dato l'opportunità di ......di origini tunisine diventata conosciuta in Italia per il ruolo interpretato nel cult di'Che bella giornata' . Nella pellicola è proprio la bellissima Nabiha a rubare il cuore del, ...Checco Zalone è intervenuto al Bifest 2021 ed ha scherzato con Helen Mirren, vincitrice del premio "Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence". Helen Mirren e Checco Zalone sono stati i ...Serata di sorprese al teatro Petruzzelli di Bari durante la consegna di un riconoscimento alla star di Hollywood Helen Mirren. Sul palco è arrivato Checco Zalone.