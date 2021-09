Cassazione annulla decisione che rimise Corona in carcere (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Cassazione ha annullato, in parte con rinvio (per un aspetto relativo a un difetto di motivazione) e in parte senza, il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano, lo scorso marzo,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lahato, in parte con rinvio (per un aspetto relativo a un difetto di motivazione) e in parte senza, il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano, lo scorso marzo,...

Advertising

peterkama : Fabrizio Corona, la Cassazione annulla il provvedimento che lo portò in carcere a Monza Annullato il provvedimento… - Eedaii : RT @NegAdriana: Cassazione annulla sentenza del tribunale di sorveglianza : Corona non sarebbe dovuto tornare in carcere ?Chi ne risponde… - NegAdriana : Cassazione annulla sentenza del tribunale di sorveglianza : Corona non sarebbe dovuto tornare in carcere ?Chi ne r… - Giorno_Milano : Fabrizio Corona, la Cassazione annulla il provvedimento che lo aveva mandato in carcere - _DAGOSPIA_ : LA CORTE DI CASSAZIONE ANNULLA IL PROVVEDIMENTO CHE RI-PORTÒ FURBIZIO CORONA IN CARCERE A MONZA...… -