Amici 2021 | chi è Tommaso | età | Instagram | fidanzata | genitori e cognome

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è tra i giovanissimi cantanti di, ma cosa sappiamo su di lui? A partire dall’età fino al lavoro dei suoi: tutti i dettagli.è iniziato da solo due settimane, eppure si è già rivelato davvero imperdibile. In onda, per la prima volta in assoluto, la Domenica pomeriggio, il talent L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.