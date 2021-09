ADR lancia la Call for Ideas per il primo incubatore di startup in aeroporto (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Aeroporti di Roma (società del gruppo Atlantia) ha lanciato la sua “Call for Ideas” per lanciare il primo incubatore di start-up all’interno di un aeroporto. Fino al 15 novembre, le start-up di tutto il mondo sono invitate a proporre, in italiano o in inglese, idee e progetti per ridefinire la fruizione dell’infrastruttura aeroportuale da parte dei passeggeri. Le sei startup selezionate laveranno ai loro progetti dall’Innovation Hub di Aeroporti di Roma, che sarà operativo presso il Terminal 1 di Fiumicino da inizio 2022. Si tratta di un ecosistema di circa 600 metri quadri dedicato a creare nuove sinergie, con la mission di generare valore individuando gli “startupper” del futuro. Il progetto è portato avanti in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Aeroporti di Roma (società del gruppo Atlantia) hato la sua “for” perre ildi start-up all’interno di un. Fino al 15 novembre, le start-up di tutto il mondo sono invitate a proporre, in italiano o in inglese, idee e progetti per ridefinire la fruizione dell’infrastruttura aeroportuale da parte dei passeggeri. Le seiselezionate laveranno ai loro progetti dall’Innovation Hub di Aeroporti di Roma, che sarà operativo presso il Terminal 1 di Fiumicino da inizio 2022. Si tratta di un ecosistema di circa 600 metri quadri dedicato a creare nuove sinergie, con la mission di generare valore individuando gli “per” del futuro. Il progetto è portato avanti in ...

Advertising

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Aerospazio ADR lancia «Call for Ideas», per lanciare il primo incubatore di start-up all’interno di un aeroporto https://t.… - ITALICOM1 : #Aerospazio ADR lancia «Call for Ideas», per lanciare il primo incubatore di start-up all’interno di un aeroporto -