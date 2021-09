Milan, Pioli: 'L'arbitro non è stato il migliore in campo' (Di martedì 28 settembre 2021) MilanO - "Il doppio giallo dopo mezz'ora mi è sembrato eccessivo. L'arbitro non è stato certo il migliore in campo stasera" . Stefano Pioli mastica amaro. Il suo Milan , nonostante l'inferiorità ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021)O - "Il doppio giallo dopo mezz'ora mi è sembrato eccessivo. L'non ècerto ilinstasera" . Stefanomastica amaro. Il suo, nonostante l'inferiorità ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a Mediaset: 'L'arbitro? Siamo stati penalizzati. Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretto a fare un… - TuttoMercatoWeb : Milan, la carica di Pioli: 'Domani vogliamo togliere lo 0 dalla classifica. Assolutamente' - Gazzetta_it : Pioli dopo Milan-Atletico: 'Rosso a Kessie eccessivo, l'arbitro non è stato il migliore in campo...' - LucaZucchetti98 : RT @Teo__Visma: Ultime certezze della notte: - questa squadra ha un futuro lucente davanti a sé - Pioli ha fatto un lavoro straordinario -… - Milan1899Djoko : RT @torossonero: Klopp: «Non so se lo sapete ma il Milan è stato pescato in quarta fascia. Divertente» Simeone: «Il Milan è stato di gran… -