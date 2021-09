Advertising

salutegreen24 : L’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese negli ultimi due anni ha sottoposto ad una pressione improvvisa e str… - salutegreen24 : “Per la Gastroenterologia sono destinati meno dell’1,5% dei 147mila posti di degenza accreditati sul territorio naz… - italiaserait : La gastroenterologia del futuro deve puntare sul territorio - TV7Benevento : La gastroenterologia del futuro deve puntare sul territorio... - giornaleradiofm : Salute: Sanità: Fismad, la Gastroenterologia del futuro deve puntare sul territorio: Roma, 27 set. (Adnkronos Salut… -

Ultime Notizie dalla rete : gastroenterologia del

... Dipartimento di Medicina di Precisione Policlinico Umberto I, risulta che alla... al Centro, come nel Sud e nelle isole sono pochissimi otutto inesistenti i servizi territoriali.- "Per lasono destinati meno dell'1,5% dei 147mila posti di degenza accreditati sul territorio nazionale. Secondo i dati Ministero della Salute2017, il rapporto è di un letto accreditato ...Sassari 28 settembre 2021-tema centrale del convegno "Una giornata con il malato anziano", l'1 e il 2 ottobre all'hotel Catalunya di Alghero.“Il cancro del colon retto è il più comune tumore dell’apparato digerente, il secondo maggior killer in Europa. Tuttavia nel 2020, rispetto all’anno precedente, a causa del Covid nel nostro Paese c’è ...