Ultime Notizie dalla rete : Juve Chelsea Allegri ammette: "Ho le idee un po' confuse..." Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia della sfida col Chelsea

Juve - Chelsea, Allegri: "Servirà giocare bene tecnicamente. Champions un desiderio" "La Champions deve essere un desiderio, poi non so se riusciremo a vincerla. Bisogna avere ambizione perché siamo una grande società". Alla vigilia della sfida con i campioni in carica del Chelsea, Massimiliano Allegri non pone limiti alla sua Juventus . Ma ribadisce: l'Europa non può essere un obiettivo. Meglio definirla appunto un desiderio. In casa dei bianconeri è tangibile la ...

Kanté out per Juve-Chelsea. Tuchel: "Ha il Covid" Corriere dello Sport Juventus-Chelsea, l'orgoglio bianconero al cospetto dei Campioni d'Europa In lavagna i londinesi partono favoriti contro la Signora, comunque pronta a esaltarsi davanti al suo pubblico ...

Kean è pronto, ma Allegri pensa anche a una Juve senza punte per stupire il Chelsea Max Allegri ha le idee confuse. Che sia pretattica o no, alla Continassa si lavora comunque su alcune sorprese in vista della supersfida con il Chelsea. Le assenze per infortunio di Paulo Dybala e Alv ...

