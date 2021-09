In 400 a ballare senza mascherine in un locale non autorizzato: multa e chiusura (Di martedì 28 settembre 2021) Non esistono più parole per un gruppo di irresponsabili che continua ad andare continuamente contro alle regole, fregandosene della salute di chi gli sta vicino. Speriamo che questa festa ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Non esistono più parole per un gruppo di irresponsabili che continua ad andare continuamente contro alle regole, fregandosene della salute di chi gli sta vicino. Speriamo che questa festa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in 400 a ballare e bere: chiuso stabilimento balneare a Cagliari #cagliari - statodelsud : In 400 a ballare e bere, chiuso stabilimento balneare - Pino__Merola : In 400 a ballare e bere, chiuso stabilimento balneare - jacques_jj6592 : RT @ultimenotizie: Uno stabilimento balneare di #Cagliari, l'Altamarea del Poetto, è stato chiuso per violazione delle norme anti-Covid. Al… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in 400 a ballare e bere: chiuso stabilimento balneare a Cagliari #cagliari -