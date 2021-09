Imolese-Pontedera oggi in tv: data, orario e streaming girone B Serie C 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di Imolese-Pontedera, match del girone B di Serie C 2021/2022. Le due squadre sono pronte a scendere in campo in occasione della sesta giornata con primo minuto di gioco alle 21:00 di martedì 28 settembre. Tre punti in palio e tanta voglia di incrementare il bottino in classifica. La partita sarà trasmessa in live streaming esclusivo su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match delB di. Le due squadre sono pronte a scendere in campo in occasione della sesta giornata con primo minuto di gioco alle 21:00 di martedì 28 settembre. Tre punti in palio e tanta voglia di incrementare il bottino in classifica. La partita sarà trasmessa in liveesclusivo su Eleven Sports. SportFace.

GazzettinoL : Serie C 5a giornata Serie C Gir B 3-1 Ancona Matelica-Lucchese 1-0 Carrarese-Fermana 0-1 Olbia-Cesena 1-1 Pe… - SportRisultati : #SerieC gr.B ???? Ancona Matelica-Lucchese 3-1 Carrarese-Fermana 1-0 Olbia-Cesena 0-1 Grosseto-Gubbio 1-1 Modena-Ente… - PEFIORENTINA : SERIE C Group B Full Times Teramo 0 Imolese 1 Modena 1 Virtus Entella 2 Vis Pesaro 0 Pistoise 2… - PEFIORENTINA : Serie C Group B Latest scores 60 mins Teramo 0 Imolese 1 Pontedera 3 Montevarchi 0 - PEFIORENTINA : SERIE C Group B Half Times Teramo 0 Imolese 0 Modena 0 Virtus Entella 1 Vis Pesaro 0 Pistoise 2… -

Le partite di oggi, Martedì 28 settembre 2021 - Calciomagazine ...30 Virtus Entella - Olbia 17:30 Aquila Montevarchi - ACN Siena 1904 Viterbese - Vis Pesaro 18:00 Lucchese - Teramo 21:00 Cesena - Modena Gubbio - Pescara Fermana FC - Grosseto Imolese - Pontedera ...

Imolese - Pontedera: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Stadionews.it I granata contro la miglior difesa del girone Caponi & C. stasera di nuovo in campo a Imola. Maraia: "C’è stato meno tempo per preparare la partita, ma abbiamo le idee chiare" ...

