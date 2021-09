Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 29 settembre 2021: Flora è un problema per Agnese e Adelaide (Di martedì 28 settembre 2021) Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 29 settembre 2021 alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: la presenza di Flora destabilizza tanto Adelaide quanto Agnese. Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni rendono chiaro che la presenza di Flora si appresta a destabilizzare parecchi equilibri. Da quando ha rivisto suo padre, Stefania è al settimo cielo ma Gloria teme che Ezio possa rivelare alla ragazza il suo segreto. Per questo decide di scrivergli una lettera in cui esporre le proprie ragioni... Adelaide viene a sapere ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) Il6 torna domani, mercoledì 29alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: la presenza didestabilizza tantoquanto. Il6 torna domani, mercoledì 29, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Lerendono chiaro che la presenza disi appresta a destabilizzare parecchi equilibri. Da quando ha rivisto suo padre, Stefania è al settimo cielo ma Gloria teme che Ezio possa rivelare alla ragazza il suo segreto. Per questo decide di scrivergli una lettera in cui esporre le proprie ragioni...viene a sapere ...

