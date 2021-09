I Santi di Martedì 28 Settembre 2021

(Di martedì 28 settembre 2021)LORENZO RUIZ DI MANILA E 15 COMPAGNI – Memoria Facoltativa† Nagasaki, 1633-37Nella prima metà del secolo XVII (1633-1637) sedici martiri, Lorenzo Ruiz e i suoi compagni, versarono il loro sangue per amore di Cristo nella città di Nagasaki in Giappone. Questa gloriosa schiera di appartenenti o associati all’Ordine di san Domenico, conta nove presbiteri, due religiosi fratelli, due vergini consacrate e tre laici fra cui il filippino Lorenzo Ruiz, padre di famiglia (m. 291637). Invitti missionari del Vangelo tutti quanti, pur di diversa età e condizione, contribuirono a diffondere l…www.ebeati.it/dettaglio/90886 San VENCESLAO Duca di Boemia, martire – Memoria FacoltativaStochow, Praga, Repubblica Ceca, ca. 907 – Stará Boleslav, Repubblica Ceca, 929/935Vissuto nel X secolo, principe di Boemia, fu educato ...

Advertising

GioBar1957 : Buongiorno, buon Martedì 'Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. (Lc 9,51-56) - Santi L… - Indoclo : RT @Uiltrasporti_N: ??Presidio lavoratori #Alitalia Martedì 28 settembre Piazza dei Santi Apostoli Roma dalle 10 alle 14 LA MOBILITAZIONE CO… - simonedecesare1 : RT @Uiltrasporti_N: ??Presidio lavoratori #Alitalia Martedì 28 settembre Piazza dei Santi Apostoli Roma dalle 10 alle 14 LA MOBILITAZIONE CO… - Arianna975 : RT @Uiltrasporti_N: ??Presidio lavoratori #Alitalia Martedì 28 settembre Piazza dei Santi Apostoli Roma dalle 10 alle 14 LA MOBILITAZIONE CO… - newpilot71 : RT @Uiltrasporti_N: ??Presidio lavoratori #Alitalia Martedì 28 settembre Piazza dei Santi Apostoli Roma dalle 10 alle 14 LA MOBILITAZIONE CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Martedì

Sarà presentato28 settembre , in occasione del primo concerto previsto nell'ambito dei festeggiamenti in ... Una "terra al vento" trae demoni, tra elogio e condanna, tra vittorie e ...Si terrà questa mattina,28 settembre, alle ore 10, - nella Sala Convegni della sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, in viaMartiri Salernitani, 31 - la ...