Dramma Barbara Palombelli, non ha più pace "Ecco cosa gli hanno fatto in metropolitana" Lei è distrutta: "Un incubo" (Di martedì 28 settembre 2021) Barbara Palombelli ha raccontato in televisione il Dramma di suo figlio adottivo che, essendo di colore, può essere vittima di razzismo. Nel 2021 il tema dell'inclusività è molto sentito. Mentre da un lato ci sono politici che inneggiano al Prima l'Italia e fanno di tutto per non accogliere gli extracomunitari, dall'altro lato c'è chi difende l'umanità e il diritto alla vita di tutte le persone del mondo, a prescindere dal colore della loro pelle. I pareri sono molto contrastanti. Proprio per questo, i più tradizionalisti stanno sviluppando troppo spesso un sentimento di odio nei confronti del nero. La vita degli extracomunitari in Italia non è ancora semplice. Spesso non riescono ad avere un permesso di soggiorno e questo gli impedisce di lavorare a norma. Così, si ritrovano a dover fare i lavori più umili. Li vediamo ai semafori, ...

