Dayane Mello: aperta un'indagine sul presunto stupro. I contorni della vicenda (Di martedì 28 settembre 2021) Ha scosso il reality brasiliano "A Fazenda" e non solo, la notizia che Dayane Mello, 32 anni, sarebbe stata molestata e stuprata da un altro concorrente, il rapper Nego do Borel, 29. Ora si viene a sapere attravero il giornale del Paese sudamericano "Noticias da TV", che l'avvocato della modella ex concorrente di "Ballando con le Stelle" e ex "gieffina vip", definita "una donna vulnerabile", ha sporto denuncia ed è stata aperta un'inchiesta. Dayane Mello: Nego do Borel, squalificato, si difende La produzione de "A Fazenda" ha deciso ("a scoppio ritardato"!) di prendere provvedimenti contro il cantante, all'anagrafe Leno Maycon Viana Gomes: è stato squalificato. Lui, piangente, si è difeso sui social. Ha raccontato che durante il programma c'è stata attrazione tra lui ...

