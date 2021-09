Champions League, le formazioni di Shakhtar-Inter. Vecino dal 1' (Di martedì 28 settembre 2021) Le formazioni ufficiali di Shakhtar-Inter, gara valida per seconda giornata del gruppo D della fase a gironi di Champions League in programma allo Stadio Olimpico di Kiev. Queste le scelte di Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi. Nell’Inter gioca Vecino dal 1? mentre Calhanoglu resta in panchina. La coppia d’attacco è Dzeko-Lautaro. Nella formazione ucraina De Zerbi sceglie i titolari con Pyatov in porta e l’ex Sassuolo Marlon al centro della difesa con Matviye. Rientra Patrick dal 1?. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Leufficiali di, gara valida per seconda giornata del gruppo D della fase a gironi diin programma allo Stadio Olimpico di Kiev. Queste le scelte di Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi. Nell’giocadal 1? mentre Calhanoglu resta in panchina. La coppia d’attacco è Dzeko-Lautaro. Nella formazione ucraina De Zerbi sceglie i titolari con Pyatov in porta e l’ex Sassuolo Marlon al centro della difesa con Matviye. Rientra Patrick dal 1?.

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - acmilan : ?? 'This Champions League will help AC Milan grow' @jksheva7 and what the #UCL means to each and every Rossonero ??… - acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - SkySport : Juventus-Chelsea, Allegri in conferenza LIVE #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #JuventusChelsea #Allegri - Domenico1oo777 : RT @SkySport: Kanté positivo al Covid, salterà Juve-Chelsea: Tuchel lo rivela in conferenza #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport #JuveCh… -