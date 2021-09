ARAMU, LA PRIMA VOLTA NEL DESTINO (Di martedì 28 settembre 2021) Dal Torino ad avversario dei granata, la storia di Mattia ARAMU è davvero segnata dal DESTINO. Ma andiamo con ordine. Minuto 80 di Venezia-Torino: un fallo in area di Dijdji porta al calcio di rigore per i lagunari. Dal dischetto va l’attaccante classe ’95. Oltre alla possibilità di riportare la gara sul pari, quel tiro dagli undici metri ha un doppio valore per l’attaccante. Mattia è infatti cresciuto calcisticamente proprio nel Torino: ben sedici anni lo hanno legato ai granata, con diverse esperienze nel mezzo in prestito che gli sono servite per fare gavetta. In particolare l’avventura al Livorno gli è valsa una chance in PRIMA squadra con il Toro e l’esordio dal primo minuto in Serie A contro il Pescara (21 settembre 2016). Dopo quella stagione Mattia però non si fermerà più in Piemonte. Il prestito alla Virtus Entella in Serie B ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Dal Torino ad avversario dei granata, la storia di Mattiaè davvero segnata dal. Ma andiamo con ordine. Minuto 80 di Venezia-Torino: un fallo in area di Dijdji porta al calcio di rigore per i lagunari. Dal dischetto va l’attaccante classe ’95. Oltre alla possibilità di riportare la gara sul pari, quel tiro dagli undici metri ha un doppio valore per l’attaccante. Mattia è infatti cresciuto calcisticamente proprio nel Torino: ben sedici anni lo hanno legato ai granata, con diverse esperienze nel mezzo in prestito che gli sono servite per fare gavetta. In particolare l’avventura al Livorno gli è valsa una chance insquadra con il Toro e l’esordio dal primo minuto in Serie A contro il Pescara (21 settembre 2016). Dopo quella stagione Mattia però non si fermerà più in Piemonte. Il prestito alla Virtus Entella in Serie B ...

