Uomini e Donne, anticipazioni 27 settembre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di "Uomini e Donne" su Canale Lunedì 27 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di "Uomini e Donne", dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. La tronista Roberta ha messaggiato con un nuovo corteggiatore ma ha deciso di portare in esterna di nuovo lo chef-pugile, con cui era già uscita e con cui si era trovata molto bene. I due tronisti invece, sono usciti con la stessa ragazza. Questa situazione ha fatto innervosire Matteo che decide di interrompere la conoscenza con lei poichè non ...

