Sostenibilità dei porti turistici, al via la fase operativa di Porto Sostenibile (Di lunedì 27 settembre 2021) Avviata la fase operativa del modello Porto Sostenibile®, lo standard per la gestione Sostenibile dei Marina Italiani, che è stato presentato lunedì 20 settembre al 61° Salone Nautico di Genova ad una platea di operatori del settore della Nautica da DiPorto, nello stand ASSONAT-Associazione Nazionale Approdi e porti turistici. A fare gli onori di casa è l’Avv. Luciano Serra, Presidente ASSONAT – Confcommercio Imprese per l’Italia. “È un progetto superiore e innovativo a cui teniamo molto”, ha dichiarato durante il suo intervento “il modello è completo e alla portata del settore della Nautica da DiPorto italiana, che chiede a gran voce uno sviluppo sempre più Sostenibile delle strutture ricettive. Saranno le linee guida ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 27 settembre 2021) Avviata ladel modello®, lo standard per la gestionedei Marina Italiani, che è stato presentato lunedì 20 settembre al 61° Salone Nautico di Genova ad una platea di operatori del settore della Nautica da Di, nello stand ASSONAT-Associazione Nazionale Approdi e. A fare gli onori di casa è l’Avv. Luciano Serra, Presidente ASSONAT – Confcommercio Imprese per l’Italia. “È un progetto superiore e innovativo a cui teniamo molto”, ha dichiarato durante il suo intervento “il modello è completo e alla portata del settore della Nautica da Diitaliana, che chiede a gran voce uno sviluppo sempre piùdelle strutture ricettive. Saranno le linee guida ...

