Set cinematografico a Salerno, divieto di sosta in via Roma e a lungomare (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 di martedì 28 settembre fino alle ore 4 di venerdì 1 ottobre sul lato sinistro di via lungomare Trieste (altezza Embarcadero) e dalle ore 6 di mercoledì 29 settembre alle ore 4 di sabato 2 ottobre in Corso Garibaldi/via Roma, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Velia e piazza Flavio Gioia. L’ordinanza comunale istitutiva è la numero 603. Il provvedimento si rende necessario “atteso che sono in corso le riprese cinematografiche di una serie televisiva a cura della Fondazione Film Commission Regione Campania”. Gli spazi saranno riservati “agli automezzi a servizio della produzione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodicon rimozione forzata dalle ore 6 di martedì 28 settembre fino alle ore 4 di venerdì 1 ottobre sul lato sinistro di viaTrieste (altezza Embarcadero) e dalle ore 6 di mercoledì 29 settembre alle ore 4 di sabato 2 ottobre in Corso Garibaldi/via, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Velia e piazza Flavio Gioia. L’ordinanza comunale istitutiva è la numero 603. Il provvedimento si rende necessario “atteso che sono in corso le riprese cinematografiche di una serie televisiva a cura della Fondazione Film Commission Regione Campania”. Gli spazi saranno riservati “agli automezzi a servizio della produzione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

