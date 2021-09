Scattano le denunce per la protesta No Green pass: 41 indagati solo a Milano (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la manifestazione di sabato scorso, 25 settembre, a Milano dei No Green pass dove si sono verificati momenti di tensione sono 41 al momento le denunce che porteranno ad altrettante iscrizioni nel registro degli indagati. Durante la protesta un gruppo ha tentato di forzare il cordone della polizia per accedere dal lato di Palazzo Reale all’area del Duomo, dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Due uomini e una donna (anche ricoverata per lievi contusioni) sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale per aver preso parte al tentativo di forzare il cordone della polizia. Gli altri 38, invece, sono stati denunciati per violenza privata, interruzione di pubblico servizio, istigazione a disobbedire alle leggi e ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la manifestazione di sabato scorso, 25 settembre, adei Nodove si sono verificati momenti di tensione sono 41 al momento leche porteranno ad altrettante iscrizioni nel registro degli. Durante laun gruppo ha tentato di forzare il cordone della polizia per accedere dal lato di Palazzo Reale all’area del Duomo, dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Due uomini e una donna (anche ricoverata per lievi contusioni) sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale per aver preso parte al tentativo di forzare il cordone della polizia. Gli altri 38, invece, sono stati denunciati per violenza privata, interruzione di pubblico servizio, istigazione a disobbedire alle leggi e ...

