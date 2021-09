Preziosi | «Io ora fuori da questo mondo e non ci entrerò più»

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Avrò fatto un sacco di errori ma anche qualcosa di buono. Quindici anni di serie A non sono sufficienti per molti tifosi ma testimoniano gli sforzi. Forse potevamo fare di più ma si poteva fare anche peggio,lo dirà la storia. Io ho lasciato il Genoa in serie A e in mani sicure. A me interessa solo. I tifosi si aspettano di più, spero che chi è arrivato dia soddisfazioni ai tifosi”. Così Enrico, ex presidente del Genoa, a ‘Radio Anch’io Sport’, su Rairadiouno.ha escluso avventure alla guida di altri club. “Sono uscito dal calcio e non cimai più. Ho già dato e per oltre trent’anni. Ho ricevuto diverse telefonate ma non farò più niente nel calcio, è un dato certo”.