Polemica accesa sulla spigolatrice di Stifano a Cilento

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si èunadi, statua inaugurata ieri a, nella provincia di Salerno in Campania. La rappresentazione sensuale di una figura leggendaria della spedizione di Sapri di Carlo Pisacane sta facendo discutere molto la classe politica femminile del Pd. «È un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare», le dure parole di Laura Boldrini.di: una rappresentazione sessista per le donne Ladello scultore Emanuelesta facendo molto discutere. La statua è stata inaugurata ieri a, nella provincia di Salerno, e la sua ...

giodiamanti : @Angus_Magni @lorepregliasco @francescocosta @ceciliasala Sono pronto per quattro giorni di polemica molto accesa -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica accesa

TUTTO mercato WEB

La battuta di Mentana, palesemente ironica, sulla Juve non è piaciuta ai tifosi della Vecchia signora che sui social hanno dato il via ad un'con il direttore del TG7: 'Cosa potevamo ...Lasi eraancor prima del debutto in prima serata. Ad accumunare gli show vi sarebbe il fatto che tutti prevedono le esibizioni di personaggi noti dello spettacolo nostrano , chiamati ...Si è accesa una polemica sulla nuova statua della Spigolatrice di Stifano a Cilento soprattutto da parte della classe politica femminile.JESOLO «Ironman è un evento di caratura internazionale che concentrerà l’attenzione di moltissime persone su Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea». L’assessore Flavia Pastò risponde alle polemiche su ...