A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio, giornalista, per discutere delattuale, di, delle prossime partite dela squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: SU…POMPIERE "giustamente fa il pompiere perché il fuoco dell'eccessivo entusiasmo brucia spesso anche le legittime ambizioni. -afferma-Ilha dimostrato di essere competitivo e di avere organizzazione di gioco.

Enzovit : Pistocchi: ''Spartak Mosca-Napoli? Spalletti dovrà fare un turnover molto efficace'' -

POMPIERESULLE PROSSIME PARTITE DEL NAPOLI CON LOSPALLETTI DOVRA' FARE UN TURNOVER MOLTO EFFICACE PERLA DIFFERENZA IN QUESTO CAMPIONATO LA FANNO GLI ALLENATORIA Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio, giornalista. "Spalletti giustamente fa il pompiere perché il fuoco dell'eccessivo ...con loMosca? ..."Le prossime 2 gare di campionato contro Fiorentina e Torino diranno molto sulla consistenza del Napoli, Firenze per esempio un campo ostico. Come diceva Benitez, bisogna andare avanti spalla ...Giovedì pomeriggio alle ore 18,45 al "Maradona" si giocherà la sfida di Europa League tra il Napoli e lo Spartak Mosca. Due soli sfide tra gli azzurri ...