MeglioQuesto | risultati in forte crescita nel semestre

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –chiude in primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 27,4 milioni di euro, indel 68,3% rispetto a 16,3 milioni di euro al 30 giugno 2020. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 4,6 milioni di euro, +101,8% rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2020; l’EBITDA margin si attesta al 16,1%, in incremento rispetto al 13,7% al 30 giugno 2020 per effetto della diminuzione del peso percentuale di tutte le principali voci di costo. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 3,3 milioni di euro indel 100,4% rispetto al 30 giugno 2020 (1,6 milioni di euro), dopo ammortamenti e accantonamenti per 1,3 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020).Il Risultato ante Imposte è pari a 2,5 milioni di euro, +102,1% rispetto a 1,2 milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo oneri ...

Advertising

DividendProfit : MeglioQuesto presenta i risultati del I semestre, i progetti di sviluppo e il trend del mercato -

Ultime Notizie dalla rete : MeglioQuesto risultati

Borsa Italiana

chiude in primi sei mesi dell'anno con ricavi pari a 27,4 milioni di euro, in crescita del 68,3% rispetto a 16,3 milioni di euro al 30 giugno 2020. Il Margine Operativo Lordo ( EBITDA ) ...L'ad Saladini: "Guardiamo anche a crescita esterna" . Il cda di, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ... "Alla luce deidel primo ...MeglioQuesto chiude in primi sei mesi dell'anno con ricavi pari a 27,4 milioni di euro, in crescita del 68,3% rispetto a 16,3 milioni di euro al ...L'ad Saladini: "Guardiamo anche a crescita esterna" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 set - Il cda di MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience ...