Juventus | Di Canio a Sky Calcio Club | “Dybala è un piagnone”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 27 settembre 2021)fuori per infortunio Paolo Di, a Sky, ha commentato l’uscita diper infortunio in modo decisamente negativo: “è un, dovrebbe essere il leader della squadra e invece esce dal campo piangendo, è come un bambinone, non è ancora cresciuto. Dovrebbe dar forza ai compagni di squadra e invece esce dal campo piangendo”. Sicuramente il commento dell’ex Lazio e West Ham è stato forse un po’ esagerato,ha compreso la gravità dell’infortunio, avvenuto proprio in un momento dove la suaaveva bisogno di lui e delle sue magie.ora salterà le prossime partite contro Chelsea e Torino, ci si aspetta di rivederlo in campo soltanto dopo la prossima sosta ...