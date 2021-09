'Halo Infinite potrebbe morire in una settimana senza battle royale' (Di lunedì 27 settembre 2021) Dr Disrespect ha avuto molte cose positive da dire sulle sue prime esperienze con Halo Infinite, tuttavia, lo streamer è preoccupato per il futuro a lungo termine del gioco. L'hype intorno ad Halo Infinite continua a crescere, soprattutto quando si tratta del multiplayer. I giocatori sono stati in grado di mettere le mani sull'imminente titolo di 343 Industries negli eventi "test flight" e molti sono rimasti piuttosto colpiti da ciò che hanno visto. Tuttavia, i test hanno chiarito che i fan vogliono una battle royale. Dr Disrespect si è unito a queste voci in diverse occasioni, suggerendo che Halo potrebbe portare il genere BR al livello successivo. Lo streamer si è unito ai giocatori per provare il titolo e, sebbene sia stato impressionato, ha ancora ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Dr Disrespect ha avuto molte cose positive da dire sulle sue prime esperienze con, tuttavia, lo streamer è preoccupato per il futuro a lungo termine del gioco. L'hype intorno adcontinua a crescere, soprattutto quando si tratta del multiplayer. I giocatori sono stati in grado di mettere le mani sull'imminente titolo di 343 Industries negli eventi "test flight" e molti sono rimasti piuttosto colpiti da ciò che hanno visto. Tuttavia, i test hanno chiarito che i fan vogliono una. Dr Disrespect si è unito a queste voci in diverse occasioni, suggerendo cheportare il genere BR al livello successivo. Lo streamer si è unito ai giocatori per provare il titolo e, sebbene sia stato impressionato, ha ancora ...

