Germania, vince la Spd ma il governo è un rebus. Ecco perché (Di lunedì 27 settembre 2021) Berlino, 27 set – La Spd ha vinto le elezioni 2021 in Germania. Conteggiati tutti i voti, il partito socialdemocratico vince con un piccolo margine rispetto al blocco Cdu/Csu. Secondo i risultati dell'ufficio elettorale federale, i socialdemocratici hanno conquistato il 25,7% dei voti, risultato migliore da anni, mentre l'Unione si ferma al 24,1%, ai minimi storici, alla fine dell'era Merkel. I Verdi ottengono il 14,8% dei consensi, un risultato storico, davanti alla Fdp, all'11,5%. Tiene l'Afd, che raccoglie il 10,3% delle preferenze. Crolla la sinistra della Linke, che si ferma al 4,9%. Germania, vince di misura la Spd. Per Scholz non sarà facile formare un governo di coalizione Con questi numeri non sarà affatto semplice per il leader della Spd, Olaf Scholz, formare un ...

