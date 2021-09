Eventi con più pubblico | ok del Cts

Advertising

nicola_pinna : Oggi #GraziaDeledda avrebbe compiuto 150 anni. E nella sua città, #Nuoro, l’unica donna italiana premio #Nobel per… - VanityFairIt : I Måneskin non potevano mancare sul palco del Global Citizen Live. A Parigi dividono il palco con le star del rock… - rtl1025 : ?? Il #Cts ritiene 'si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli ev… - CCKKI : @tamistars La matematica è come la grammatica: entrambe sono un mezzo, un modo di descrivere gli eventi, ognuna con un linguaggio proprio. - AndreaMaini_Nor : RT @Diplomazia_Ec_I: #ExportGov ?? Si è conclusa la 1 tappa di #DestinazioneExport dedicata alle imprese del Sud: presentati strumenti e ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi con

Il Manifesto

...l'organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fasel'... "siano rispettate le indicazioni all'uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli" ......anche in questo caso a 'rispettare le indicazioni all'uso delle mascherine durante tutte le fasi degli', nonché a porre 'massima attenzione alla qualità degli impianti di aereazione',la ...Con il Green pass obbligatorio, la capienza degli stadi può essere portata al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti al 100% se all’aperto e all'80% se al chiuso. E' l'indicazione data dal Cts ...Con le sue geometrie e la sua aura magica Torino confonde e seduce. E lo fa anche in questo lungo limbo del dopo Fiat, che dura ormai da troppo tempo e le ha fatto smarrire identità e vocazione. Diffi ...