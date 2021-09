Editoriale (Di lunedì 27 settembre 2021) Vincenzo Calafiore – 27 Settembre 2021 Attorno ad un’immagine, ne nascono delle altre ed è come se si formasse una sorta di analogie e simmetrie, di contrapposizioni. La scrittura poi cercherà in qualche maniera l’equivalente di quell’immagine visiva, in uno scenario più o meno coerente, perché in realtà è un infinito di possibilità di connessione tra pensiero e sensazione, perché il totale o somma di informazioni, esperienze, valori, si identifica in un mondo – paralizzato – senza un prima e un poi. La “ memoria “ finisce con l’apparire distante, ed è forse il vivere questa distanza che sarà possibile cogliere lo spessore del ricordare assieme a tutte le sue molteplici sfaccettature che l’accompagna al diverso percorso mentale. La vita che si è persa, la vita che non abbiamo vissuto! C’è una forza estranea e indescrivibile, che da qualche parte, provvede a mettere ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 settembre 2021) Vincenzo Calafiore – 27 Settembre 2021 Attorno ad un’immagine, ne nascono delle altre ed è come se si formasse una sorta di analogie e simmetrie, di contrapposizioni. La scrittura poi cercherà in qualche maniera l’equivalente di quell’immagine visiva, in uno scenario più o meno coerente, perché in realtà è un infinito di possibilità di connessione tra pensiero e sensazione, perché il totale o somma di informazioni, esperienze, valori, si identifica in un mondo – paralizzato – senza un prima e un poi. La “ memoria “ finisce con l’apparire distante, ed è forse il vivere questa distanza che sarà possibile cogliere lo spessore del ricordare assieme a tutte le sue molteplici sfaccettature che l’accompagna al diverso percorso mentale. La vita che si è persa, la vita che non abbiamo vissuto! C’è una forza estranea e indescrivibile, che da qualche parte, provvede a mettere ...

